20 قتيلاً وجريحاً بـ«مفخخة» في مدينة الصدر وإحباط اعتداء إرهابي بمقتل 8 انتحاريين بريف كركوك



تاريخ النشر: الجمعة 25 مايو 2018 بغداد (الاتحاد، وكالات) كشف ضابط استخبارات بالحويجة في محافظة كركوك، أمس، أن 8 انتحاريين فجروا أنفسهم بعد محاصرتهم جنوب غربي المحافظة، مشيراً إلى إصابة 4 من عناصر «الحشد العشائري» بالمنطقة، وذلك بعد ساعات من مصرع 5 أشخاص على الأقل، ليل الأربعاء -الخميس، بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مدخل متنزه الصقلاوية في منطقة الشعلة بمدينة الصدر في بغداد. وقال الضابط حسن محمود الصوفي في حديث لـ «السومرية نيوز»، إن «8 انتحاريين فجروا أنفسهم في قرية الجعفرية في ناحية الرياض، جنوب غربي كركوك»، مبيناً أن «معلومات استخبارية دقيقة قادت قوة من حشد العشائري بالحويجة، والشرطة الاتحادية، إلى محاصرة الموقع، وفي أول الأمر فجر 7 انتحاريين أنفسهم بالتعاقب وتمكنت القوة من منع فرار عنصر منهم». وأضاف الصوفي، أن «الانتحاري الثامن حاول الفرار وقامت القوة بملاحقته وفجر نفسه ما أدى إلى إصابة 4 من عناصر الحشد». وكان تفجير انتحاري بسيارة ملغومة الذي هز ليل الأربعاء -الخميس منتزه الصقلاوية المكتنز أثناء ليالي رمضان، في مدينة الصدر شمال بغداد، قد أوقع 5 قتلى و15 جريحاً، وقد سارع «داعش» لتبنيه.