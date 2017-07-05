66 مليار درهم تحويلات المقيمين بنمو 10%

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت التحويلات المالية للمقيمين بالدولة إلى بلدانهم أو التحويلات الخاصة، بنسبة تتراوح بين 7% إلى 10% خلال النصف الأول من العام 2017، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016، لتصل إلى نحو 66 مليار درهم، أو ما يقارب 11 مليار درهم شهرياً كمعدل وسطي خلال الفترة، وفقاً لتقديرات شركات الصرافة العاملة بالدولة.

وكانت تحويلات القطاع الخاص من الدولة إلى الخارج زادت بقيمة 6.8 مليار درهم خلال 2016، لتبلغ 120.1 مليار درهم بنمو سنوي بلغت نسبته 6%، مقارنة مع قيمتها في عام 2015، حيث كانت تبلغ 113.3 مليار درهم، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وأكد مديرو شركات الصرافة العاملة بالدولة أن ارتفاع مستويات النشاط في قطاع الصيرفة عامة، يعتبر مؤشراً مهماً على نمو الاقتصاد الوطني وقطاعاته الحيوية.

وقال محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، إن معدل النمو في تحويلات العاملين بالدولة نما بنحو 10% خلال النصف الأول من 2017، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016، لافتاً إلى أن ارتفاع التحويلات، خاصة في شهر رمضان وفترة العيد، سجل نمواً كبيراً أفضل من الفترة المقابلة من العام الماضي.