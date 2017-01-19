«الوزاري الإسلامي» يدعو ميانمار إلى إنهاء محنة الروهينجا

كوالالمبور (وكالات)

دعا رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق أمس ميانمار إلى وقف جميع أشكال التمييز والهجمات على أقلية الروهينجا المسلمة وحث دول العالم الإسلامي على التحرك لوقف «المأساة الإنسانية» المستمرة هناك. وانتقدت ماليزيا بشدة ميانمار ذات الأغلبية البوذية جراء معاملتها لأقلية الروهينجا خصوصاً منذ أكتوبر عندما شنت القوى الأمنية هجوما على شمال ولاية راخين على الحدود مع بنجلاديش حيث يعيش الكثير من المسلمين.

وقتل 86 شخصا على الأقل وهرب 66 ألفا إلى بنجلاديش منذ مقتل تسعة رجال شرطة من ميانمار في التاسع من أكتوبر في هجمات منسقة على مراكز حدودية اتهمت الحكومة الروهينجا بتنفيذها بالتعاون مع مقاتلين أجانب. وقال عبد الرزاق خلال اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي دعت إليه ماليزيا لمناقشة قضية الروهينجا «يجب أن يتوقف القتل. يجب أن يتوقف الاعتداء على النساء والفتيات». وأضاف «إن اضطهاد إخواننا وأخواتنا فقط لأنهم مسلمون يجب أن يتوقف».

وقال نجيب، الذي شارك في مظاهرات في كوالالمبور في الشهر الماضي دعت للتدخل الأجنبي لوقف «الإبادة الجماعية»: إنه يتعين على ميانمار أن تتحرك.

وقال: «ندعو حكومة ميانمار إلى وقف جميع أشكال التمييز والهجمات على الروهينجا على الفور وأن يساق المجرمون إلى العدالة». وتعاني أقلية الروهينجا من التمييز في ميانمار منذ أجيال إذ لا تعتبرهم الحكومة جزءا من نسيج الشعب بل مجرد لاجئين غير شرعيين من بنجلاديش لا يتمتعون إلا بحقوق محدودة.