مقتل 10 إرهابيين بغارة أميركية في الصومال

مقديشو (د ب أ)

أعلن الجيش الأميركي أنه قتل عشرة مقاتلين من جماعة الشباب الصومالية الإرهابية خلال غارة جوية على جنوب غربي العاصمة مقديشو. وقالت القوات الأميركية امس إن الغارة لم تسفر عن ضحايا مدنيين . وأضافت القوات الأميركية أن الغارة التي شنت أمس الأول الأربعاء تمت عبر التشاور مع السلطات الصومالية ،التي تدعمها القوات الأميركية في حربها على جماعة الشباب الإرهابية.

وتشن جماعة الشباب الإرهابية، وهي جماعة لها ارتباط بشبكة القاعدة هجمات وضربات إرهابية منذ أعوام طويلة، قتلت خلالها آلاف الأشخاص في أرجاء البلاد. وازداد دعم القوات الأميركية للحكومة الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي لدعم السلام في الصومال، والتي يبلغ قوامها 20 ألف جندي، في حربهما على جماعة الشباب منذ العام الماضي. وتقول التقارير إن الهجمات الجوية الأميركية تتم في أغلبها عبر طائرات مسيرة ، إلا أن الجيش الأميركي لم يؤكد ذلك.