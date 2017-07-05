«سلينجاس» تستكمل مشروع تحديث خزانات الوقود في مطار آل مكتوم

دبي (الاتحاد)
استكملت شركة «سلينجاس»، وهي شركة تابعة لمجموعة «اينوك»، مشروع تحديث منشآت الوقود في مطار آل مكتوم الدولي ضمن إطار الجدول الزمني المحدد، حسب بيان أمس.
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وتم منح عقد المشروع لشركة «سيلينجاس» من قبل «مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية»، وتم استكمال المشروع في الوقت المحدد له بالتعاون مع شركة دار الهندسة.
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من المقرر أن يصبح مطار آل مكتوم الدولي أكبر مطار في العالم تصل قدرته الاستيعابية لاستقبال 160 مليون مسافر سنوياً. وأضاف الفلاسي: «مع استعداد المطار لاستقبال نمو في حركة المسافرين، فإنه يسعدنا أن نشارك في المشروع الذي يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز للطيران في المنطقة».
وتمكن فريق المشروع من إعادة تدوير أكبر كمية من النفايات الصلبة من بين جميع المقاولين العاملين مع «مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية» في موقع المطار.