«سلينجاس» تستكمل مشروع تحديث خزانات الوقود في مطار آل مكتوم

دبي (الاتحاد)







استكملت شركة «سلينجاس»، وهي شركة تابعة لمجموعة «اينوك»، مشروع تحديث منشآت الوقود في مطار آل مكتوم الدولي ضمن إطار الجدول الزمني المحدد، حسب بيان أمس.



ويتألف المشروع من حزمة أعمال التجديد والصيانة، بما في ذلك الأعمال الميكانيكية والكهربائية والمدنية، فضلاً عن إمداد خطوط الأنابيب لخمسة صهاريج لوقود الطائرات، إذ ستسهم أعمال الصيانة والتجديد لخزانات وقود الطائرات في الحد من انبعاث الأبخرة المتصاعدة، الأمر الذي يعود بمردود إيجابي على تقليص النفقات على المدى الطويل، ودعم الاستدامة والبيئة.

وتم منح عقد المشروع لشركة «سيلينجاس» من قبل «مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية»، وتم استكمال المشروع في الوقت المحدد له بالتعاون مع شركة دار الهندسة.



وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «لا يزال قطاع الطيران في المنطقة يشهد معدلات نموٍ قوية، إذ سجلت (مطارات دبي الدولية) أرقاماً قياسية عالمية، ويرجع الفضل في ذلك إلى كفاءتها التشغيلية، وتسهم أعمال التجديد والصيانة التي تقوم بها (سلينجاس) في مطار آل مكتوم الدولي في إبرازها كشركة وطنية لأعمال الهندسة والمقاولات لما تتميز به من سجل بارز في مجال تطوير المشاريع المتكاملة يمكنها من تنفيذ مشاريع رئيسة للبنى التحتية بما يسهم في تطوير قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة».

من المقرر أن يصبح مطار آل مكتوم الدولي أكبر مطار في العالم تصل قدرته الاستيعابية لاستقبال 160 مليون مسافر سنوياً. وأضاف الفلاسي: «مع استعداد المطار لاستقبال نمو في حركة المسافرين، فإنه يسعدنا أن نشارك في المشروع الذي يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز للطيران في المنطقة».



وتمكن فريق المشروع من إعادة تدوير أكبر كمية من النفايات الصلبة من بين جميع المقاولين العاملين مع «مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية» في موقع المطار.