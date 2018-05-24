السودان يترقب زيارة لملك المغرب في أكتوبر



تاريخ النشر: الجمعة 25 مايو 2018 الخرطوم (وكالات) كشف وزير رئاسة مجلس الوزراء الأمير أحمد سعد عمر، عن زيارة مرتقبة لملك المغرب محمد السادس، إلى السودان في أكتوبر المقبل، وكشف مزيداً من التفاصيل عن نتائج زيارته الأخيرة إلى المغرب التي استغرقت ثلاثة أيام وأطلع عمر النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي، على نتائج الزيارة. وأوضح عمر في تصريحات صحفية أنه التقى خلال الزيارة رئيس الحكومة المغربية ووزير شؤون الهجرة المغربي، بجانب الأمين العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم د.عبدالعزيز التويجري، مبيناً أن اللقاءات تطرقت لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وأشار إلى أنه أطلع النائب الأول على مجهودات المملكة المغربية في تنمية صادراتها الزراعية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء إنه في مجال المغتربين تم التوقيع على قيام ملتقيات بالمغرب والسودان للاستفادة من الخبرة المغربية في مجال جذب مدخرات المغتربين.