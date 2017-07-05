«إمباور» توقع صفقة توريد أجهزة تبريد مع «تراين»

دبي (الاتحاد)







أبرمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، اتفاقاً مع شركة «تراين» العالمية، لتوريد أجهزة تبريد خاصة لـ«إمباور»، وذلك في نهاية المؤتمر الدولي الـ108 لتبريد المناطق الذي أقيم في أريزونا، الولايات المتحدة الأميركية.



ووفق الاتفاق ستقوم شركة «تراين» بتزويد 30 جهاز تبريد صديق للبيئة لـ «إمباور» وبطاقة تصل لـ 100 ألف طن تبريد، كما تتضمن الصفقة حقوق شراء 30 أجهزة تبريد إضافية بـ100 ألف طن تبريد في المستقبل، مما يجعلها الصفقة الأضخم في هذا المجال.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» في بيان أمس: «نحن سعداء حقاً بإنجاز هذا الاتفاق مع شركة (تراين) العالمية لتوريد عدد من أجهزة التبريد ذات جودة عالية لتكون جزءاً من أصول (إمباور) التقنية المتقدمة، والتي سيكون لها دور كبير في دعم مسيرة نمو وتقدم الشركة بما يتناسب مع ازدياد الطلب على خدمة تبريد المناطق حالياً والزيادات الكبيرة المتوقعة مستقبلاً نتيجة ثقة العملاء بجودة الخدمة وتكلفتها، وكذلك نتيجة لموقع (إمباور) الريادي العالمي في هذه الصناعة».



وقال «دايف ريجنيري»، رئيس شركة «تراين» في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تلتزم (تراين) بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وفعالة في استهلاك الطاقة لمساعدة المؤسسات على خفض تأثيرها البيئي وتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة».

وأضاف ريجينري: «نحن سعداء بالعمل مع (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، للمساهمة في تحقيق أهدافها في خفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام الجيل الجديد من غازات التبريد الذي يضمن كفاءة عالية ويتصدى لظاهرة الاحتباس الحراري العالمية. إننا على ثقة أن هذه الشراكة مع (إمباور) سيكون لها تأثير بيئي واسع وإيجابي».



ويأتي إعلان «إمباور» عن هذه الصفقة تزامناً مع إعلانها مؤخراً عن النمو الكبير في أعمالها والذي أدى إلى ازدياد عدد المباني التي تقوم بتوفير خدمة تبريد المناطق لها ليصل لـ920 مبنى بنهاية عام 2016، وارتفاع في عدد عملاء الشركة ليتجاوز 65 ألف عميل، كما أعلنت الشركة مؤخراً أنها تقوم بتشغيل وإدارة 69 محطة تبريد موزعة في مختلف مناطق دبي، حيث تجاوز طول شبكة أنابيب «إمباور» المخصصة لنقل خدمات تبريد المناطق لأكثر من 236 كم.