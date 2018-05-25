الحريري يشدد على التزام سياسة «النأي بالنفس» وإقامة أفضل العلاقات مع العرب

بيروت (وكالات)

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري امس الخميس إن حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي كلف بتشكيلها يجب أن تلتزم بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية. وأضاف الحريري بعد تكليفه بتشكيل الحكومة «شرفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتكليفي تشكيل الحكومة بناء لاستشارات نيابية أجراها فخامته «. وأكد على ضرورة «تشكيل حكومة وفاق وطني في أسرع وقت ممكن نظرا للأخطار الإقليمية المتزايدة حول بلدنا وللأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة داخليا». وقال الحريري ان الحكومة ستتابع «المسيرة التي انطلقت مع تشكيل الحكومة المستقيلة والبناء على انجازاتها العديدة وترسيخ الالتزام بسياسة النأي بالنفس واقامة افضل العلاقات مع الاشقاء العرب».

وقال الحريري «سيكون أمام الحكومة متابعة الجهود المبذولة لمواجهة أزمة النزوح السوري وأن تحقق سلسلة من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية التي التزمنا بها أمام اللبنانيين أولا وأمام المستثمرين الذين نعول على استعادة ثقتهم واستثماراتهم في مسيرة النهوض بالاقتصاد اللبناني». وأضاف «في هذه اللحظة أمد يدي إلى جميع المكونات السياسية في بلدنا للعمل سويا على تحقيق ما يتطلع إليه كل اللبنانيين من دولة ذات سيادة حرة ومستقرة وخدمات أساسية للعيش الكريم وإصلاحات تحد من الفساد وتطلق عجلة الاقتصاد لايجاد فرص العمل.. لن أوفر جهدا في العمل على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن ومواصلة العمل لحماية استقرار لبنان».

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف في وقت سابق امس الحريري بتشكيل حكومة جديدة إثر انتخابات 6 مايو، وفق ما أعلنت الرئاسة على حسابها على تويتر. وجاء في الاعلان «عملاً بأحكام من الدستور.. استدعى فخامة الرئيس، الرئيس سعد الحريري وكلّفه تشكيل الحكومة». وجاء ذلك بعد ان سمى غالبية النواب الحريري (48 عاما) خلال الاستشارات الملزمة التي يقوم بها رئيس الجمهورية. وحاز الحريري على دعم 111 نائبا من أصل 128 عضوا في مجلس النواب اللبناني المنتخب حديثا خلال المشاورات التي اجراها معهم الرئيس عون.