الأمم المتحدة: سلاح حزب الله يعرض لبنان ومواطنيه للخطر

نيويورك ، واشنطن (وكالات)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إيران دون أن يسميها، إلى المساهمة في تحول حزب الله إلى تشكيلة سياسية مدنية، معتبراً أن القدرات العسكرية لحزب الله مقلقة جداً بالنسبة للبنان. وقال في وثيقة سلمها إلى مجلس الأمن الدولي «أدعو دول المنطقة التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع حزب الله إلى الدفع باتجاه تحول هذه المجموعة المسلحة إلى حزب سياسي مدني فقط». وأضاف أن ذلك يخدم «المصلحة الفضلى للبنان والسلم والأمن الإقليمي». ولم يسم غوتيريس إيران لكن من المعروف أنها الداعم الرئيسي لحزب الله في المنطقة.كما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة «احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية مهمة ومتطورة خارج رقابة الحكومة اللبنانية، يبقى مصدر قلق بالغ». وطالب حزب الله «وباقي الأطراف المعنية بعدم الانخراط بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه». إلى ذلك، اعتبر أن «وجود السلاح المعمم خارج سيطرة الدولة مع وجود ميليشيات مسلحة مهمة، يعرض أمن المواطنين اللبنانيين للخطر».

وتابع «إني أدعو الحكومة والقوات المسلحة في لبنان إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع حزب الله وباقي المجموعات المسلحة من حيازة أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة».

من جانب آخر أعلن وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في حديث لقناة «فوكس نيوز» الأميركية، أن جهاز المخابرات المغربية اكتشف أن «حزب الله» الإيراني يمد جبهة بوليساريو بالسلاح لتحقيق أكثر من هدف ضد المغرب، الذي كبده في الفترة الأخيرة خسائر فادحة. وأضاف أن المغرب اعتقل في العام الماضي ممولاً كبيراً لحزب الله، قائلاً إنه «المسؤول الأكبر، الذي يقع في قلب نظام تمويل حزب الله في أفريقيا من خلال العمل في غسل الأموال». وقال بوريطة: «إن حزب الله هدد المغرب إذا لم يُفرج عنه»، ما يكشف جوانب خفية في الصراع ضد الحزب اللبناني وراعيته إيران، مشيراً إلى أن «المغرب سلمه إلى الولايات المتحدة، التي كانت تبحث عنه، ومنذ ذلك التاريخ كان هناك ارتفاع بوتيرة الاستهداف للمغرب على يد حزب الله وإيران، ما أفضى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإيران، وطرد القائم بالأعمال الإيراني، بعد المعلومات التي كشفتها المخابرات المغربية عن توفير «إيران وحزب الله المعدات العسكرية لجبهة بوليساريو» .