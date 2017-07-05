رفع حظر الإلكترونيات على رحلات «طيران الإمارات» لأميركا

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات أنه تم رفع الحظر فورا عن حمل الأجهزة الإلكترونية على رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة في بيان أمس، إن طيران الإمارات عملت بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بصناعة الطيران ومع السلطات المحلية لتنفيذ إجراءات أمنية مشددة وبروتوكولات تلبي متطلبات إدارة الأمن الداخلي الأميركية والإرشادات الأمنية الجديدة لجميع الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وعبرت المتحدث عن امتنان طيران الإمارات لحكومة الولايات المتحدة والدوائر المختصة في دولة الإمارات على دعمها، متوجهة بالشكر إلى عملائها على تفهمهم وتحليهم بالصبر خلال الأشهر القليلة الماضية التي شهدت سريان الحظر.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية قررت في مارس الماضي منع ركاب الرحلات القادمة إليها من ثماني دول في الشرق الأوسط، من اصطحاب الأجهزة الإلكترونية الشخصية الأكبر من الهواتف المحمولة معهم في مقصورة الطائرة.