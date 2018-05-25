الحكومة اليمنية: سقطرى محافظة منكوبة جراء إعصار «موكانو»

عدن (الاتحاد)

أعلنت الحكومة اليمنية أرخبيل سقطرى محافظة منكوبة جراء إعصار «موكانو» الذي ضرب الجزيرة وخلف أضرارا كبيرة مادية وبشرية في المحافظة. وأفاد المتحدث باسم الحكومة راجح بادي أن أرخبيل سقطرى يحتاج إلى مساعدات عاجلة لإسعاف المواطنين المحاصرين في قراهم أو المواطنين الذين يقطنون في مناطق مرتفعة.

وأهاب بادي بالأشقاء في التحالف العربي والمنظمات الدولية تقديم المساعدة العاجلة للمنكوبين والمتضررين والغارقين والذين جرفتهم السيول.

وتسبب الإعصار بحسب الإحصائيات الأولية من غرفة العمليات في سقطرى عن غرق 7 سفن في ميناء حولاف شرق سقطرى وتسجيل فقدان 19 شخصا إلى جانب إجلاء 200 أسرة من مناطق منكوبة بالجزيرة باتجاه المدارس والمراكز الإيوائية الآمنة.

بحسب وزير الثروة السمكية فهد كفاين المتواجد في سقطرى أن 70% من الأرخبيل خارج نطاق التواصل، لافتا إلى أن عملية إجلاء الأسر في بعض المناطق لا يزال مستمرا إلى مراكز الإيواء.