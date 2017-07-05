اللعبة انتهت.. ودقّت ساعة الحساب

لنتخيل لو أن رهانات الدوحة الخارجية كانت في محلّها، فنجح الإخوان المسلمون، مثلا، في الإمساك بكامل زمام السلطة، في تونس ومصر وليبيا، واستطاعوا الانتصار في غير ما بلد عربي أيضاً... فماذا سيكون عليه دور قطر الإقليمي، وكيف ستتصرف مع شقيقاتها الخليجيات؟
سؤال افتراضي، تستدعيه الأزمة الحالية مع الدوحة، التي وعلى الرغم من الخيبة التي حصدتها خياراتها ومراهناتها الخارجية، بقيت على استمرارها في الخطّ السلبي والخطر جداً الذي انتهجته، خارج موجبات التضامن الخليجي، وما بدا أنه تمرّد جوهري على الهوية السياسية والعروبية للمنطقة، والإمعان في خياراتها المنحرفة التي تحصد نتائجها اليوم.
المسألة القطرية ليست وليدة اليوم، ولا هي أُثيرت في ضوء ما تسرّب من حديث لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد. إنها مجموعة تراكمات في النهج والممارسة، انتهجتها القيادة القطرية على مدى عقدين من الزمن، حفلت بالكثير من المراهنات المتسرعة على تحولات وتطورات، أرادت الدوحة أن يكون لها الدور البارز والمؤثر فيها، فإذا بالوقائع تكشف، ليس خطأ هذه المراهنات فقط، بل وخطرها ونتائجها السلبية التي ارتدّت ضرراً في غير مكان، وخصوصاً على دول المنطقة.
|
جاءت زيارة الرئيس الأميركي ترامب إلى الرياض، والقمم التي عقدت بمناسبتها، لترسم خطاً واضحاً بين التردّد والحسم. وكشف الموقف الحازم المشترك الذي اتخذته السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر ودول أخرى من قطر، أن فترة السماح التي أعطيت سابقاً لها قد انقضت الآن، وإنّه آن الأوان كي لا تتواصل الأفعال المغايرة للأقوال.
|