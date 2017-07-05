اللعبة انتهت.. ودقّت ساعة الحساب

حسن الشامي

لنتخيل لو أن رهانات الدوحة الخارجية كانت في محلّها، فنجح الإخوان المسلمون، مثلا، في الإمساك بكامل زمام السلطة، في تونس ومصر وليبيا، واستطاعوا الانتصار في غير ما بلد عربي أيضاً... فماذا سيكون عليه دور قطر الإقليمي، وكيف ستتصرف مع شقيقاتها الخليجيات؟

سؤال افتراضي، تستدعيه الأزمة الحالية مع الدوحة، التي وعلى الرغم من الخيبة التي حصدتها خياراتها ومراهناتها الخارجية، بقيت على استمرارها في الخطّ السلبي والخطر جداً الذي انتهجته، خارج موجبات التضامن الخليجي، وما بدا أنه تمرّد جوهري على الهوية السياسية والعروبية للمنطقة، والإمعان في خياراتها المنحرفة التي تحصد نتائجها اليوم.

المسألة القطرية ليست وليدة اليوم، ولا هي أُثيرت في ضوء ما تسرّب من حديث لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد. إنها مجموعة تراكمات في النهج والممارسة، انتهجتها القيادة القطرية على مدى عقدين من الزمن، حفلت بالكثير من المراهنات المتسرعة على تحولات وتطورات، أرادت الدوحة أن يكون لها الدور البارز والمؤثر فيها، فإذا بالوقائع تكشف، ليس خطأ هذه المراهنات فقط، بل وخطرها ونتائجها السلبية التي ارتدّت ضرراً في غير مكان، وخصوصاً على دول المنطقة.

اليوم باتت معروفة، وبالوثائق، جوانب كثيرة من أشكال التدخل القطري للتخريب على دول الجوار الخليجي، التي كانت تفاصيلها معروفة لدى قادة الدول الخليجية، التي وعلى الرغم من ذلك، عملت دائماً على معالجة المشكلات بالحسنى والحوار، حفظاً لوحدة الصف وعدم تداعي البيت الخليجي. خلال هذه العشرين عاماً حاول الإرهاب غير مرة هزّ الاستقرار في المملكة العربية السعودية والكويت. وحاول الإخوان المسلمون أن يكون لهم في دولة الإمارات موطئ قدم ينطلقون منه في نشاطاتهم التخريبية الآثمة. تمكّنت السلطات الكويتية من إحباط مخططات الفتنة وتعزيز إجراءاتها الاحترازية للحدّ من النشاطات الإرهابية، وتخطو السعودية خطوات جبارة على هذا الصعيد، ولا حاجة لكثير كلام عن حزم الإمارات العربية على هذا الصعيد أيضاً.

جاءت زيارة الرئيس الأميركي ترامب إلى الرياض، والقمم التي عقدت بمناسبتها، لترسم خطاً واضحاً بين التردّد والحسم. وكشف الموقف الحازم المشترك الذي اتخذته السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر ودول أخرى من قطر، أن فترة السماح التي أعطيت سابقاً لها قد انقضت الآن، وإنّه آن الأوان كي لا تتواصل الأفعال المغايرة للأقوال.