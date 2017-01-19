النيابة المصرية تحيل 304 للمحاكمة لارتكابهم اعتداءات إرهابية

القاهرة (وكالات)

أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، 304 أشخاص بينهم قياديون في تنظيم «الإخوان» المحظور، بتهم بالانتماء لحركة «حسم» الإرهابية إلى القضاء العسكري، على خلفية اتهامات بارتكاب عدد من القضايا الإرهابية، منها اغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة، ومحاولتي اغتيال المفتي الأسبق الشيخ علي جمعة، والنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، مبينة أن 174 منهم قيد الاعتقال. وذكر بيان أن النائب العام أمر أمس الأول، بإحالة 304 من أعضاء حركة «حسم» الإرهابية إلى القضاء العسكري لتورطهم في 14 جريمة. وأضاف أن المشتبه بهم الذين يعيش عدد منهم في الخارج، أسسوا «حسم» التي تبنت عدة اغتيالات وهجمات في القاهرة ودلتا النيل. ومن بين المتهمين القيادي «الإخواني» محمد علي بشر وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي، ونسبت له النيابة أنه مارس نشاطه من داخل السجن. وقالت النيابة إن المتهمين المحبوسين اعترفوا بالوقائع المنسوبة لحركة «حسم»، مضيفة أن أجهزة الأمن تمكنت من مداهمة أكثر من 40 مقراً تابعة للتنظيم.

وذكر بيان النيابة أن «المتهمين عقب ضبط الكثير من قيادات جماعة الإخوان، اتفقوا على إحياء العمل المسلح للتنظيم الإرهابي بعد التضييق الأمني عليهم». كما اتهمهم بتشكيل تنظيم آخر يطلق عليه «لواء الثورة» ظهر العام الماضي وتبنى عدة هجمات في القاهرة بينها اغتيال في الجيش عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة في أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان أن من بين المشتبه بهم قادة وعناصر في تنظيم «الإخوان» فروا من حملة الاعتقالات إلى تركيا. وذكرت جماعة ما يسمى «لواء الثورة» في بيان تبنت فيه اغتيال العميد رجائي، أن الثأر لمقتل القائد «الإخواني» محمد كمال، كان من ضمن أهداف العملية.

وقتل كمال الذي تتهمه النيابة بتأسيس المجموعتين المسلحتين، في مداهمة للشرطة في أكتوبر الفائت. وقبل أسبوع، نشر تنظيم «حسم» الإرهابي أول فيديو علني توعد فيه قوات الأمن بمزيد من الهجمات كما كشف فيه عن كيفية تنفيذه بعض من الاعتداءات ضد رجال الشرطة وبعض رجال القضاء.

وأظهر الفيديو تدريبات عناصر التنظيم الإرهابي في مناطق صحراوية نهاراً ومساء باستخدام السلاح، كما تلقى عناصره الملثمون تعليمات في قاعة بوساطة جهاز عرض إلكتروني.