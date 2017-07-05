سقط القناع

د. سعيد توفيق





في الأيام الأخيرة انكشف الوجه الخائن لدويلة قطر التي تبدو جغرافيًّا كنتوء في اليابسة داخل جسم الخليج. ظل هذا الوجه يرتدي قناعاً طيلة العقدين الأخيرين، يظهِر المودة المزيفة لجيرانه من العرب وكل ما ينتمي إلى بني جلدته وإن نأت المسافات، في الوقت الذي يكن لهم غلاً دفيناً ورغبة في الإيذاء من خلال دعم أخطر الجماعات الإرهابية في التاريخ المعاصر، وهي الجماعات التي تسعى إلى تفتيت النُظُم العربية من داخلها وإثارة القلائل والاضطرابات فيها.







كان كل ذي فطنة يعرف هذا الوجه القبيح، وكانت أجهزة المخابرات في كثير من الدول العربية - وعلى رأسها مصر- تعرف تفاصيل هذا الوجه المقنَّع الذي يدعم أم الجماعات الإرهابية في تاريخنا المعاصر، وهي جماعة الإخوان المسلمين التي هي الأصل الذي انبثقت منه كل الجماعات الإرهابية وكل فكر ضال، خلال الثمانين عاماً الأخيرة. وربما يكون هذا الحدث الكاشف مناسبة مهمة، لا لتأمل تقلبات التاريخ وأحوال الأمم فحسب، وإنما أيضاً لتأمل معنى ظاهرة الخيانة ذاتها، وهو المعنى الذي سوف ننشغل به في هذا المقال بشكل أساسي.

