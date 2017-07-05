بئْس الوِرْد المورود

في زمن «ما بعد الحقيقة» الذي نعيشه، وعلى مشارف زمن «ما بعد القِيَم» الذي يتهدّدنا، ما عاد المال الآسن يقنع بشراء الذمم في دوائر الاقتصاد وعالم السياسة فحسب، بل غدا الرهان على الانطلاق من قاعدة أعمق، كانت في ما مضى نائية وهي قاعدة المخزون الحضاري، تقديراً من أصحاب المال الآسن أنّ من يضع يده على ذلك المخزون بوجهيه الثقافي والروحي تذعن له
كل السلطات الأخرى.
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ففي الزمن الحالي ثمة متاهة يعيشها «المثقف العربي» و«الفقيه العربي» كاشفة عن أخرى أشدّ، ألا وهي تخبّط العقل. بعد أن بات هيناً على المال الأسود، أن تتداعى إلى موائده شراذم كثر جياع عطاش. أدمن حشدٌ منهم العطالة حتى باتوا عرضة للبيع في المزاد ومن دون مزاد، فإكراهات التكسّب التي يعيشها جمعٌ غفيرٌ جعلت كثيرين يبحثون عن الارتزاق، ويتغاضون عمّا كان يُعرف بـ«رسالة المثقف» و«دور المثقف». والحال أن الإبداع والمال خطّان متوازيان لا يلتقيان، لعلّ ذلك ما يُستشَفّ من نُصح المسيح لحواريه: «لا تقدروا أن تخدموا الله والمال (وكلمة المال الواردة في نص الإنجيل العربي هي «مامون» في آرامية المسيح: أي إله الجشع)»، وهو ما أثبته قول الحق في محكم تنزيله: «مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ».
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