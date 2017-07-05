وكلاء الموت

الفاهم محمد

واحد من المبادئ الفلسفية التي ترسخت بفضل مجهودات فلسفة الاختلاف وتفكيك الأنساق الميتافيزيقية هو أن الوجود الإنساني وجود علائقي، فالذات سواء كانت فردية أو جماعية، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكتفي بذاتها، إنها في حاجة إلى الآخر، حتى وإن كانت تختلف معه، ودائماً هناك مشترك إنساني يمكنه أن يجمع بيننا. لقد ناضلت الفلسفة المعاصرة طويلاً من أجل تفكيك المركزية الذاتية المطلقة بغرض الانفتاح على الآخر والقبول به كضرورة وجودية. ولكن بالنظر إلى طبيعة التحولات التي يشهدها عالمنا المعاصر، خصوصاً بعد أن دقت النواقيس في الظلام معلنة عن ميلاد هذا الشكل الجديد من الصراع ألا وهو الإرهاب، هل ما زال بإمكاننا أن ننظر إلى الآخر كنعيم بعدما تحول إلى جحيم؟ كيف يمكن فهم هذا المنعطف الفريد الذي نعبره في الألفية الثالثة، هذه المرحلة التي قال عنها أمين معلوف إنها بلا بوصلة؟ وأكثر من ذلك كيف يمكننا الحفاظ أو الدفاع عن نزعة إنسانية، ونحن نحارب ليس فقط ما هو لاإنساني - l’inhumain، بل ما هو أرعن ومهتاج وفاقد لرجاحة العقل - l›énergumène ؟

دعونا في البدء نذكر بالطرق المعتمدة لمكافحة الإرهاب والواجهات الأساسية التي يتم العمل عليها. هناك لحد الآن أربع منهجيات يتم استعمالها من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة:

المقاربة الأمنية

تقتضي هذه المقاربة اعتماد القوة الأمنية، وتحريك رجال الشرطة والمخابرات لكشف الخلايا الإرهابية النائمة، وتقديمها إلى المحاكمات وتحريك المسطرة الجنائية ضدها. كل الدول تعتمد اليوم على هذه الطريقة وهي تنجح فيها بنسب متفاوتة حسب قدرة الجهاز الأمني لديها وجهوزيته.