إضراب شامل يعم الأراضي المحتلة عام 48

القدس المحتلة (الاتحاد)

عم الإضراب الشامل والحداد العام أمس، الأراضي المحتلة عام 48 احتجاجا على هدم عدد من المنازل في قرية «أم الحيران» في النقب، وحداد على روح الشهيد يعقوب أبو القيعان، الذي سقط خلال المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية. وامتنع الطلاب العرب عن التوجه للمدارس، ليعم الإضراب الشامل كل البلدات العربية، وشمل جميع المرافق الحياتية.

وكانت لجنة المتابعة العليا، التي عقدت اجتماعا طارئا في أم الحيران، أعلنت عن إضراب عام وحداد شامل، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات. ومن بين الفعاليات الاحتجاجية التي ستنظم «قيام المدارس بتخصيص حصتين لشرح قضية الهدم وتنظيم اعتصامات طلابية ورفع الأعلام السوداء حدادا على روح الشهيد يعقوب أبوالقيعان الذي قتل برصاص شرطة الاحتلال أمس».