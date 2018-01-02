3 آلاف متطوع لخدمة ألعاب الأولمبياد الخاص «أبوظبي 2018»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد الاحتفال الذي استضافته جزيرة الماريه في أبوظبي لاستقبال العام الجديد، الذي أطلق عليه شعار «عام زايد»، توجيه دعوة للمشاركين في الحدث لبدء عامهم الجديد بالانضمام إلى برنامج التطوع لدورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2018 ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

وإلى جانب عرض الألعاب النارية، والاحتفالات التي تقام لاستقبال العام الجديد، كان فريق الدورة العالمية للأولمبياد الخاص، حاضراً في جزيرة الماريه لتعريف الزائرين على دورتي الألعاب الإقليمية والعالمية للأولمبياد الخاص، واللتين تستضيفهما أبوظبي في 2018 و2019.

ويتيح برنامج التطوع الذي يقام بدعم من وزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للمتطوعين فرصة أداء أدوار بالغة الأهمية في إحدى أكبر الفعاليات على مستوى العالم، والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في حياة الآلاف من العائلات والأشخاص، وذلك عبر إطلاق عصر جديد من الأمل والتفاهم والمشاركة المجتمعية.

وتقام دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص من 17 إلى 22 مارس، ويشارك فيها أكثر من 1200 رياضي من مختلف القدرات والإمكانات، والذين سيحضرون إلى أبوظبي للمشاركة في أول حدث رياضي كبير قبل انطلاق دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019. ويشارك الرياضيون في 16 رياضة مختلفة ضمن سبعة مواقع في أبوظبي، كما تتطلب مشاركة ثلاثة آلاف شخص للانضمام إلى برنامج التطوع خلال دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص التي تقام من 17 إلى 22 مارس 2018.