منتخبنا يودع «آسيوية السنوكر» من ربع النهائي

دبي (الاتحاد)

ودع منتخبنا للسنوكر البطولة الآسيوية للفرق 6 كرات، المقامة حالياً في قيرغستان، بعد خسارته أمام تايلاند في ربع النهائي بالشوط الفاصل 3-2، كان منتخبنا قد تأهل للدور ربع النهائي من البطولة بعد الفوز في المباراة الأولى على أصحاب الأرض منتخب قيرغستان 3-1، ثم واصل انتصاراته بالتغلب على المنتخب السعودي 3-1، وخسر بالنتيجة نفسها أمام باكستان، ليواجه منتخب تايلاند في دور الثمانية، ويضم المنتخب الثلاثي محمد شهاب ومحمد الجوكر وعبدالرحمن الشامسي.

وجاءت مواجهة تايلاند قوية، حيث تقدم منتخبنا في الشوط الأول وتعادل تايلاند الذي نجح في التقدم في الشوط الثالث 2-1، وعاد منتخبنا ليحقق التعادل 2-2، وفي الشوط الفاصل، يخطف تايلاند الفوز من منتخبنا ويتأهل للمربع الذهبي، ويودع منتخبنا البطولة.

كان منتخبنا قد خرج من الدور الأول لمسابقة الفردي في البطولة نفسها بعدما انسحب أمام لاعبي قطر، وهي الجولة التي حرمت شهاب من الدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الأخيرة بالفجيرة عندما فاز بالميدالية الذهبية.

يذكر أن محمد الجوكر سبق له وأن حقق الميدالية البرونزية في الفردي في عام 2014، كما سبق أن حقق الميدالية البرونزية على مستوى الفرق عامي 2015 و2016.