المطوّع يسجل ثاني أسرع زمن

أبوظبي (الاتحاد)

أنهى سائق فريق أبوظبي للسباقات الناشئ محمد المطوّع الشحي مشاركاته الثانية في بطولة فرنسا الوطنية للراليات 2017 رفقة ملاحه الأيرلندي نايل بورنز، مسجلاً ثاني أسرع زمن ضمن فئته في المرحلتين السابعة والثامنة، ومن ثم ثالث أسرع زمن في المرحلة التاسعة في أجواء صعبة وطرقات موحلة على متن سيتروين دس.اس3 آر3 ب.

تألف رالي تير دو لونجر من عشر مراحل من المفترض أن تكون حصوية، ولكنها تحولت إلى موحلة وزلقة جداً بسبب الأمطار الغزيرة. ولسوء الحظ اصطدمت سيارة المطوّع بجذع شجرة مدفون في الوحل خلال المرحلة الأولى، مما أدى إلى تضرر التعليق الأمامي الأيسر وذراع نقل الحركة. اضطر الفريق التقني في «بي.اتش.سبورت» المشرف على السيارة إلى التدخل وإصلاح العطل مؤقتاً بهدف إعادة السيارة للصيانة وتحضيرها من جديد لمنافسات اليوم الثاني.

تألف اليوم الثاني للرالي الفرنسي من مرحلتين تم إعادتهما مرتين، وكانتا شاهدتين على العودة القوية للمطوّع وبورنز، حيث سجلا ثاني أسرع زمن في المرور الثاني بفارق نصف ثانية في الكيلومتر الواحد عن صاحب الزمن الأسرع بطل الناشئين في البطولة الفرنسية الوطنية للراليات.

وقال المطوع: «سعيد بتأديتي في رالي تير دو لونجر والعودة القوية في اليوم الثاني، هدفنا من المشاركة في البطولة الفرنسية هو التعلم وتطوير المهارات لناحية كتابة ملاحظات المراحل واكتساب مهارات جديدة في القيادة والاحتكاك بالخبرات الفرنسية. وعلى الرغم من سوء الحظ في اليوم الأول فإننا عدنا بقوة في اليوم الثاني مسجلين أزمنة متفوقة وأنا فخور بها كثيراً».

وتابع: «أتطلع قدماً الآن للمشاركة الثالثة في البطولة الفرنسية الوطنية للراليات نهاية أغسطس في رالي تير دو لوزيه الحصوي، أشكر الشيخ خالد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة أبوظبي للسباقات، على الدعم المتواصل لي، وأشكر أيضاً مدير الفريق رون كريمن وملاحي نايل بورنز، وبالتأكيد الشكر موصول لفريق بي.أتش. سبورت المشرف على تحضير السيارة».