كأس السوبر يدشن موسم اليد 15 سبتمبر

رضا سليم (دبي)

أعلن اتحاد اليد عن بداية الموسم الجديد 2017-2018، يوم 15 سبتمبر المقبل بكأس السوبر التي تجمع بين الشارقة بطل الدوري والأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما اعتمد الاتحاد انطلاقة موسم الدوري يوم 22 سبتمبر والذي يشارك فيه 6 فريق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي المسابقات والمنتخبات بالاتحاد، أمس الأول، والذي حضره محمد شريف نائب رئيس الاتحاد، ونبيل عاشور أمين عام الاتحاد، وداود مليح رئيس لجنة المسابقات، وبقية الأعضاء في اللجنتين وياسر لبيب السكرتير الفني الجديد لاتحاد اليد والذي تولى المهمة خلفاً للدكتور سيد سليمان السكرتير السابق.

وخاطب الاتحاد الأندية بالمواعيد الجديدة لبدء الموسم المقبل، في الوقت الذي اعتمدت لجنة المسابقات معسكراً جديداً لمنتخب الناشئين خلال الفترة من 9 إلى 31 يوليو المقبل، فيما يعود المنتخب الأول للتدريبات يوم 27 يوليو الجاري ولمدة 3 أيام لتجهيزه للبطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم للرجال 2019 والتي ستقام في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير 2018.

كان الاتحاد الآسيوي للعبة قد خاطب نظيره الإماراتي للمشاركة في البطولة الآسيوية، وأرسل الاتحاد موافقته على المشاركة في الوقت الذي أغلق الاتحاد الآسيوي باب التسجيل أمس.