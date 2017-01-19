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دي ميستورا يرأس وفد الأمم المتحدة للمفاوضات

روسيا تدعو أميركا لـ«أستانا» والهدنة تترأس الأجندة
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تاريخ النشر: الجمعة 20 يناير 2017

عواصم (وكالات)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس، أنه تمت دعوة الولايات المتحدة لحضور المحادثات بشأن الصراع السوري المقررة في 23 من هذا الشهر في أستانا عاصمة كازاخستان بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة، فيما يترأس المبعوث الخاص للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا فريق الأمم المتحدة في المحادثات، التي أعلن رئيس النظام السوري بشار الأسد أن وقف إطلاق النار يتصدر جدول أعمالها.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن لافروف القول «لقد دعونا الولايات المتحدة بالفعل».

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الإدارة الأميركية ستتخذ بنفسها القرار حول مستوى مشاركتها في المفاوضات، مؤكدة أن انطلاقها مقرر في 23 يناير.

وفي السياق، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف قوله أمس، إن موسكو سترسل مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع للمشاركة في محادثات أستانا.

وفي نفس الشأن كلف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس مبعوثه الخاص للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا، بالمشاركة وقيادة فريق الأمم المتحدة في محادثات أستانا بخصوص الأزمة السورية. ... المزيد
     
 

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