عواصم (وكالات)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس، أنه تمت دعوة الولايات المتحدة لحضور المحادثات بشأن الصراع السوري المقررة في 23 من هذا الشهر في أستانا عاصمة كازاخستان بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة، فيما يترأس المبعوث الخاص للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا فريق الأمم المتحدة في المحادثات، التي أعلن رئيس النظام السوري بشار الأسد أن وقف إطلاق النار يتصدر جدول أعمالها.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن لافروف القول «لقد دعونا الولايات المتحدة بالفعل».

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الإدارة الأميركية ستتخذ بنفسها القرار حول مستوى مشاركتها في المفاوضات، مؤكدة أن انطلاقها مقرر في 23 يناير.

وفي السياق، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف قوله أمس، إن موسكو سترسل مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع للمشاركة في محادثات أستانا.