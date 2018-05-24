مخطط إسرائيلي لبناء3900 وحدة استيطانية في الضفة

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس المحتلة، رام الله)
أعلن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس، عن مخطط استيطاني جديد يقضي ببناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وقال ليبرمان في تغريده عبر حسابه على (توتير) ،إن «مجلس التخطيط في الإدارة المدنية سيوافق على منح تصاريح بناء لـ 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الأسبوع المقبل». وأضاف أن 1400 وحدة استيطانية ستمنح تصاريح بناء فورية مؤكداً على القيام «بالبناء في كافة أرجاء الضفة الغربية وفي التجمعات الكبيرة والصغيرة وسنستمر في الاستيطان في الضفة». وأضاف ليبرمان «نحن ملتزمون المضي قدماً في البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) ونلتزم بوعدنا وسنبني من الشمال إلى الجنوب، في التجمعات الكبيرة والصغيرة، وسنستمر في الاستيطان وتنمية المستوطنات».
وتابع «في الأشهر المقبلة سنعرض الموافقة على بناء آلاف أخرى من الوحدات السكنية».
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يذكر أن القانون الدولي يعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير شرعي. ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة متواصلة الأراضي. ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية، والباقون في القدس الشرقية المحتلة. ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2,6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ 1967.
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وأضاف أن هذا «يتطلب من المجتمع الدولي العمل الفوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». واعتبرت حكومة الوفاق الوطني هذا الإعلان «عدواناً جديداً على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967». من جهته قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود في بيان إنه «يجب على المجتمع الدولي فرض وتطبيق القوانين التي يصدرها والدفاع عنها أمام الاستهتار والاستخفاف الاستعماري المتجدد ضمانا لمصداقية المؤسسة الدولية واستمرار وجودها وفرض هيبتها». وأكد أن تلك القوانين والقرارات الدولية تنص على أن كافة خطوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض المحتلة عام 1967 باطلة ولاغية ولا تغير من الواقع شيئاً مشدداً على أن الشعب وقيادته سيواصلون نضالهم وتصديهم لكافة المشاريع الهادفة إلى النيل من وجوده وثوابته الوطنية.