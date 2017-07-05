الجامايكي شون بول يفتتح مهرجانات بيبلوس بلبنان

جبيل، لبنان (أ ف ب)

افتتح مغني الريغي الجامايكي شون بول مهرجانات بيبلوس الدولية مساء أمس الأول الاثنين، محولاً المسرح العائم في مرفأ مدينة جبيل الأثرية (شمال بيروت) إلى احتفال ضخم سمعياً وبصرياً أمام أربعة آلاف شخص معظمهم من الشباب، على مدى ساعة ونصف الساعة، في ما جعله «على قدر التوقعات افتتاحاً جيداً للمهرجانات» بحسب ما قال ناجي باز المدير الفني للمهرجان لوكالة فرانس برس.

ووسط الدخان وتحت إضاءة جذابة، أطل شون بول بنظاراته السوداء ولباسه الأسود وحذائه الرياضي الأصفر والجنزير الفضي حول عنقه.

ورافقه في العرض مغن وراقصتان وخمسة موسيقيين، وقدم أغنياته الحيوية.

وردد الجمهور الذي بدا على اطلاع واسع على موسيقى الريغي وأغاني شون بول عدداً من الأغاني مثل «غوت تو لوف يو» وشكرهم المغني قائلاً بالعربية «شكراً حبيبي».

وظهرت موسيقى الريغي في جامايكا عام 1960 وهي مزيج من الروك والبلوز، وقد تشّربها المغني منذ الصغر إذ ولد في العاصمة الجامايكية كينجستون في التاسع من يناير 1973.

وقّدم بول أغنية «تشيب ثريلز» التي شارك المؤلفة والمغنية الأسترالية سيا غناءها عام 2016، وحققت نجاحاً باهراً. بعدها قدم «بايبي بوي» التي شارك بيونسيه غناءها عام 2003، وكان يومها لا يزال في بداياته، و«روكيه باي» التي أطلقها العام الفائت وشاركته غناءها المغنية البريطانية آن -ما ري، وتروي قصة أم تربي طفلها بمفردها.

وانطلقت مسيرة شون بول عام 2005 بعد إطلاقه ألبوم «ذا ترينيتي»، ثم توالت نجاحاته حتى تربع على عرش موسيقى الريغي بعد وفاة سفيرها بوب مارلي.