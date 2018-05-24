مهندس حملة الرشاوى القطرية يفر من الولايات المتحدة

دينا محمود (الاتحاد)
للأسبوع الثاني على التوالي، واصلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية واسعة الانتشار كشف مزيد من الفضائح التي تواجه النظام القطري في الولايات المتحدة، بفعل الملابسات المشبوهة المحيطة بمحاولته تخفيف خناق المقاطعة المفروضة عليه منذ عامٍ تقريبا من جانب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر). وقالت في تقريرٍ جديد «إن الدبلوماسي القطري السابق أحمد الرُميحي، الذي كان المسؤول الأبرز عن حملة شراء الذمم والولاءات السياسية التي أطلقتها بلاده قبل شهور للتقرب من كبار الشخصيات في إدارة الرئيس دونالد ترامب، فر من أميركا لتجنب الخضوع لمطالباتٍ باستدعائه أمام إحدى محاكم لوس أنجلوس، لاستجوابه في دعوى مرفوعة ضده مع عددٍ آخر من الشخصيات القطرية، بعضها ينتمي إلى أسرة آل ثاني.
وأشار التقرير إلى أن التأكيدات الخاصة بفرار الرُميحي، الذي كان سابقا مسؤولاً رفيعاً في أحد صناديق الثروة السيادية، وردت في وثائق قُدِمتْ إلى القضاء الأميركي من جانب رافعيْ الدعوى، مغني الراب الشهير «آيس كيوب» ورجل الأعمال «جيف كواتينتز»، وهما مسؤولان عن بطولةٍ لكرة السلة تحمل اسم «بيج ثري»، يطالبان بالحصول على تعويض من الرميحي، بعد أن نكث بتعهده ضخ استثماراتٍ تُقدر بـ 20 مليون دولار في البطولة، وذلك في مسعى للتقرب من «كواتينتز»، الصديق المقرب من ستيفن بانون كبير المخططين الاستراتيجيين سابقاً للرئيس الأميركي، حيث إنه لم يفٍ في نهاية المطاف سوى بـ 7.5 مليون دولار من إجمالي المبلغ، وذلك بعدما فشلت محاولاته للتواصل مع «بانون» عبر «كواتينتز».
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وفي مؤشرٍ يثبت اتساع نطاق الجهود المستميتة التي بذلها الرُميحي لنسج شبكة علاقاتٍ مع شخصيات سياسية واقتصادية معروفة في الولايات المتحدة، كشفت «دَيلي مَيل» عن أن الاتصالات التي أجراها هذا الرجل شملت كذلك «جون ماكين» العضو المخضرم في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا. ونشرت الصحيفة صورةً تجمع «الرُميحي» مع «ماكين»، الذي كان أيضاً مرشحاً عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2008، وفاز بها الديمقراطي باراك أوباما. وقالت «دَيلي مَيل» إن الرميحي نشر هذه الصورة، وأرفقها بدعواتٍ بالشفاء للمُشرّع الأميركي المصاب بمرض سرطان الدماغ، مُشيرةً إلى أنه (الرُميحي) سبق وأن تذرع بزياراته إلى «ماكين» لتبرير تأخره في الوفاء بالاستثمارات التي تعهد بها، في إطار مشروع الشراكة التي لم تكتمل مع «كيوب» و»كواتينتز».
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وبدا من الوثائق التي نُشرت في «دَيلي مَيل» أن قرار «الرُميحي» الفرار من الولايات المتحدة كان مفاجئاً وناجماً، على الأرجح، عن شعور النظام الحاكم في قطر بحرج موقفه، في ظل توالي الكشف عن أدلةٍ تتعلق بالدور المريب الذي يلعبه هذا الرجل لحساب الدوحة على الساحة الأميركية، خاصةً بعدما نُشرت مقاطع مصورة وصورٌ تظهره بصحبة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارة قام بها إلى برج «ترامب» في نيويورك في 12 ديسمبر 2016.