أوامر استدعاء لـ40 شركة في نزاع قانوني مع قطر

واشنطن (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة أمس عن أن محامي إليوت برويدي، جامع التبرعات البارز للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أرسلوا أكثر من 40 أمر استدعاء لشركات خدمة الإنترنت وشركات ضغط وجهات أخرى، في إطار معركة قانونية متصاعدة ضد قطر بسبب اختراقها لرسائل بريده الإلكتروني.

وجاءت أوامر الاستدعاء، التي صدرت في الأسابيع الماضية في إطار دعوى مدنية أقامها برويدي أمام محكمة اتحادية في لوس انجلوس في مارس الماضي. وتتهم الدعوى قطر بتدبير سرقة وتسريب رسائل برويدي الإلكترونية انتقاما لدعمه الدول الأربع التي فرضت عقوبات اقتصادية على الدوحة في يونيو الماضي. وجرى توزيع الرسائل على جهات إعلامية مختلفة مما أدى إلى إذاعة قصص عن برويدي على مدى أسابيع ألحقت الأذى بصورته.

وطلب واحد من أوامر الاستدعاء، اطلعت عليه رويترز، من المتلقي تسليم أي وثائق تتعلق باتصالات مرتبطة ببرويدي مع أكثر من 12 شركة ضغط وعلاقات عامة، بعضها مسجل كوكلاء أجانب لقطر. وقال مصدران على علم بأمر استدعاء آخر إنه كان موجها لشركة أفينيو استراتيجيز جلوبال، وهي شركة ضغط أسسها كوري ليواندوسكي المدير السابق لحملة ترامب مع باري بينيت. وكان ليواندوسكي قد ترك أفينيو استراتيجيز بحلول الوقت الذي استعانت فيه سفارة قطر بخدماتها بصفتها عميلا للشركة.