أوامر استدعاء لـ40 شركة في نزاع قانوني مع قطر

واشنطن (رويترز)
كشفت مصادر مطلعة أمس عن أن محامي إليوت برويدي، جامع التبرعات البارز للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أرسلوا أكثر من 40 أمر استدعاء لشركات خدمة الإنترنت وشركات ضغط وجهات أخرى، في إطار معركة قانونية متصاعدة ضد قطر بسبب اختراقها لرسائل بريده الإلكتروني.
وجاءت أوامر الاستدعاء، التي صدرت في الأسابيع الماضية في إطار دعوى مدنية أقامها برويدي أمام محكمة اتحادية في لوس انجلوس في مارس الماضي. وتتهم الدعوى قطر بتدبير سرقة وتسريب رسائل برويدي الإلكترونية انتقاما لدعمه الدول الأربع التي فرضت عقوبات اقتصادية على الدوحة في يونيو الماضي. وجرى توزيع الرسائل على جهات إعلامية مختلفة مما أدى إلى إذاعة قصص عن برويدي على مدى أسابيع ألحقت الأذى بصورته.
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