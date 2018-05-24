أمن تميم يستدعي «مودعين عرباً» بالبنوك للتحقيق بتسرب معلومات

أبوظبي (الاتحاد)
أكدت المعارضة القطرية أمس أنه وبعد المعلومات الخاصة التي نشرتها حول منع المقيمين في قطر من سحب أرصدتهم من البنوك، وبعد الإعلان الدولي بخفض مستوى بنكين محليين، علمت أن الأمن القطري استدعى مودعين وموظفين عرباً في البنوك للتحقيق معهم عن كيفية تسرب المعلومات. وقالت في تغريدات على حسابها في «تويتر» إن هذا الإجراء القمعي الجديد الذي يبدو انه جاء بأوامر مباشرة من تميم (أمير قطر) يثبت إلى أي درجة من الإفلاس والضعف وصل إليه هذا النظام الحاقد، وحملت هذا النظام كامل المسؤولية تجاه سلامة المستدعين وطالبته بالإفراج عنهم فورا، ودعت المنظمات الحقوقية إلى تتبع أحوال هؤلاء وإذا حول بعضهم إلى المعتقلات. وأضافت «إذا كان أمير الظلام وأجهزته يعتقدون أن الحقائق والمعلومات التي نحصل عليها من الداخل يستطيع أن يكشف مصدرها ومسار وصولها إلينا، فهو واهم، ونؤكد لهذا النظام الضعيف أن حجم الخرق الذي نحققه يوميا هو أكبر بكثير مما يتوقعه، ونوجه تحية إلى القطريين الشرفاء في الداخل الذين بتواصلهم مع مواطنيهم في المعارضة يسجلون فعلا مقاوما في وجه ظلم وفساد وعمالة تميم وجماعته».
من جهته، كشف موقع «قطريليكس» المعارض عن أن أنقرة بدأت مشروعا لمراقبة الاتصالات القطرية بموافقة تميم الذي يخشى ثورة شعبية ضده. وقال رئيس مؤسسة البحوث العلمية التركية حسن ماندال «إن هناك مشروعا قطريا تركيا لإنشاء مركز مراقبة وتجسس إلكتروني في الدوحة، بقيمة 1.3 مليون دولار، بحجة حماية البنى التحتية الحساسة ومواجهة التهديدات السيبرانية».
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