بإسناد من القوات الإماراتية.. المقاومة اليمنية تقطع الطريق بين مديريتي زبيد والتحيتا.. ودفاعات الحوثيين تتهاوى

وام، صنعاء (الاتحاد)

بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي في اليمن .. تمكنت قوات ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية من قطع الطريق الرابطة بين مديريتي زبيد والتحيتا التابعتين لمحافظة الحديدة وذلك بعد عملية التفاف ناجحة ضمن عملية عسكرية واسعة وكبيرة باتجاه محافظة الحديدة وسط انهيار دفاعات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وفرار عناصرها من الجبهات.

وتواصل قوات المقاومة اليمنية بمختلف تشكيلاتها تقدمها الميداني بشكل متسارع باتجاه مديريتي التحيتا وزبيد فيما تتهاوى دفاعات ميليشيات الحوثي أمامها وسط مواجهات مستمرة بين المقاومة ومسلحي تلك الميليشيات تكبدت على إثرها هزائم ساحقة.

وبقطع الطريق المؤدية إلى مديرية التحيتا تكون المقاومة اليمنية قد قطعت شريان إمداد الميليشيات داخل مركز المدينة ومحاصرتها من محورين في جبهة الساحل الغربي لليمن ليسرع ذلك بسقوط العديد من جبهاتها.

كما فر العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي من جبهات القتال جنوبي مديريتي التحيتا والجراحي بعد هجوم واسع لقوات المقاومة اليمنية ومحاصرتهم من عدة محاور وسط حالة من التخبط والهلع غير المسبوقة في صفوفهم جراء العمليات العسكرية النوعية والمباغتة