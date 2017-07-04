ألمانيا تحذر من حروب تجارية جديدة قبيل قمة العشرين

عواصم (وكالات)
حذر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل أمس، من حروب تجارية جديدة قبيل قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في هامبورج نهاية هذا الأسبوع، كما حذر المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) من أنشطة تجسسية في ألمانيا، خلال القمة التي تنعقد يومي السابع والثامن من يوليو الجاري، فيما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفياً مع قادة ألمانيا وفرنسا قبيل انعقاد القمة، حيث يتوقع أن يعقد لقاءات ثنائية مع القادة الأوروبيين، بينما يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى الجمعة المقبل على هامش القمة.
وقال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، في إشارة إلى السياسة الحمائية التي يتبعها ترامب، «إذا عدنا إلى الحروب التجارية فالجميع سيتضرر في النهاية، حتى الأميركيين». وأضاف أن التجارة الدولية تطورت بشكل جيد «عندما تم تطبيق سيادة القانون، وليس قانون الأقوى».
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من جهة أخرى، حذر المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) من أعمال تجسسية في الحي الحكومي ببرلين خلال قمة العشرين، واتهم دولاً مثل روسيا والصين وتركيا وإيران بتنامي أنشطتها التجسسية في ألمانيا. وجاء في التقرير أن «روسيا والصين وإيران، أطراف فاعلة رئيسية للأنشطة التجسسية الموجهة ضد ألمانيا». وأضاف «عهدنا روسيا والصين أكثر من مرة كمهاجمتين إلكترونيتين». وأكد أن الاستمرارية والأهداف المنتقاة في الهجمات التي اكتشفت، تظهر «بوضوح محاولة التجسس الممنهج على الأوساط السياسية والإدارات الاتحادية في ألمانيا».
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كذلك أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني حول القمة، وأثنى على جهود إيطاليا إزاء «أزمة الهجرة الخطيرة من ليبيا». وأعلن ترامب على تويتر أنه سيتحدث أيضاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سبق أن دعاه الأسبوع الماضي لحضور احتفالات يوم الباستيل في باريس في 14 يوليو.
وفي السياق، أعلن المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف أمس، أن بوتين وترامب سيعقدان أول لقاء بينهما الجمعة في هامبورغ بألمانيا، على هامش قمة العشرين.