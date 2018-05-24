السودان: سنواصل دورنا في اليمن حتى عودة الشرعية

القاهرة (رويترز)

أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير أن السودان ملتزم بتحالف تقوده السعودية للقتال في اليمن.

وقال البشير خلال اجتماع مع محمد عبدالله العايش مساعد وزير الدفاع السعودي: «إن الصعوبات الاقتصادية لن تثني السودان عن لعب دوره العربي في استرداد الشرعية في اليمن، باعتبار أن مواقف السودان المبدئية المعلنة هي الدفاع عن أرض الحرمين، والتزاماً بالأهداف النبيلة التي دعت إلى مشاركته في عاصفة الحزم». وكان علي سالم وزير الدولة السوداني لشؤون الدفاع قد أبلغ البرلمان في وقت سابق هذا الشهر بأن الخرطوم تعيد تقييم مشاركتها في العمليات.

وذكرت الوكالة أن العايش نقل شكر السعودية للخرطوم على «الأدوار البطولية التي تؤديها القوات السودانية التي ساهمت في الانتصارات والتقدم الذي حققته قوات الحزم في اليمن».

كما تمنى البشير أن تشهد العلاقات السعودية السودانية مزيداً من التطور في الأيام المقبلة.