الاتحاد الأوروبي يمدد عمل بعثتي الشرطة والحدود في قطاع غزة

بروكسل (وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبى أمس، تمديد عمل بعثتيه لمساندة الشرطة الفلسطينية، وللمساعدة الحدودية في معبر رفح حتى الـ30 من يونيو 2018.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن تمديد عمل هاتين البعثتين يأتي في إطار الجهود الأوروبية الأكبر لدعم بناء الدولة الفلسطينية، من أجل التوصل إلى حل شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين. وتقوم بعثة الشرطة الأوروبية من يناير 2006، بمساعدة السلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في مجالات الشرطة والعدالة الجنائية، إذ خصص الاتحاد الأوروبي لأنشطتها مبلغ 14 مليون دولار لعام إضافي يبدأ من الأول من يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018.

وتتولى البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية في معبر رفح مهمة توفير طرف ثالث في المعبر للمساهمة في بناء الثقة بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وتبلغ ميزانية البعثة الحدودية نحو مليوني دولار، لكن الاتحاد الأوروبي علق عملها مؤقتاً على معبر رفح في يونيو 2007، وذلك بعد تولي حركة حماس السلطة في قطاع غزة.