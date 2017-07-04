الرئيس التونسي يستقبل وفداً من الكونجرس الأميركي



تاريخ النشر: الأربعاء 05 يوليو 2017 ساسي جبيل (تونس) استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج، أمس، وفداً من الكونجرس الأميركي. واعتبر السبسي أن هذه الزيارة تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين، مثمناً التطور الذي يشهده التعاون التونسي الأميركي في العديد من المجالات، لا سيما في المجالين الأمني والعسكري، بما ساعد تونس من تحقيق نجاحات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود. وأكد الرئيس التونسي أن بلاده ماضية في تكريس البناء الديمقراطي، وإبراز أهم التحديات التي تواجهها، خصوصاً في مجال البطالة، وتحقيق التنمية، معرباً عن تطلعه في أن تواصل الولايات المتحدة الأميركية دعمها ومساندتها لتونس خلال الفترة المقبلة.