استشهاد رجل أمن سعودي بهجوم إرهابي في القطيف

القطيف (وام)

استشهد رجل أمن وأصيب ثلاثة آخرون أمس، إثر تعرض «دوريتهم» لاعتداء إرهابي في حي المسورة في محافظة القطيف في المملكة العربية السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، «أنه أثناء توجه دورية أمن لتنفيذ مهامها في حفظ الأمن في حي المسورة تعرضت لاعتداء إرهابي بوساطة مقذوف متفجر، نتج عنه استشهاد وكيل رقيب عادل فالح العتيبي، وإصابة ثلاثة من رجال الأمن نقلوا إلى المستشفى».

وقال: «إن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية».