نورة الكعبي تفتتح «الحياة ما وراء العمران الشاهق» في البندقية

البندقية، إيطاليا (الاتحاد)

افتتحت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة امس معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات تحت شعار «الحياة ما وراء العمران الشاهق» والمشارك في الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية.

وتتولى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان مهام المفوض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية بدعم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

ويسلط المعرض الضوء على الروابط الممتدة بين البيئة العمرانية والحياة اليومية البسيطة في دولة الإمارات عبر سلسلة من الصور والرسومات الفنية والخرائط والمجسمات ثلاثية الأبعاد.

وقالت سمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، مؤسس «مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان»، في تصريح بهذه المناسبة: «منذ المشاركة الأولى في بينالي البندقية عام 2009، قدم الجناح الوطني لدولة الإمارات سلسلة من المعارض التي غطت مجموعة واسعة من الأطياف الثقافية بداية من الموضوعات التاريخية وصولاً إلى المحطات المعاصرة مما أسهم في رسم ملامح وتعزيز المشهد المعماري المتطور في دولة الإمارات».