تضارب بشأن قصف إسرائيلي جديد لموقع سوري بالقنيطرة

عمان (وكالات)

تضاربت الأنباء بشأن غارة إسرائيلية جديدة على موقع للجيش السوري بمحافظة القنيطرة جنوب البلاد، إذ نقل المرصد الحقوقي عن ناشطين قولهم: «إن انفجاراً قوياً ناجماً عن قصف إسرائيلي بطائرة من دون طيار هز الريف الشمالي للقنيطرة»، بينما تحدثت «شبكة الإعلام الحربي» التابعة للنظام، عن إسقاط طائرة تجسس «مسيّرة» بتلك المنطقة. من جهتها لم تعلّق إسرائيل على هذه الأنباء. وحسب مصادر المعارضة السورية، سمع دوي انفجار بمناطق في مدينة البعث والطريق الواصل بينها وبين بلدة خان أرنبة، ناجم عن سقوط صاروخ، يعتقد أن طائرة إسرائيلية أطلقته على موقع للجيش السوري والمليشيات الموالية له، ما تسبب بأضرار مادية.