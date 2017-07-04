حجاب يطالب ماكرون بإقناع موسكو بفشل الحل العسكري والتصدي للنفوذ الإيراني

اسطنبول (الاتحاد)

تلقى المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأوسع مكونات المعارضة السورية رياض حجاب، اتصالاً مساء أمس من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول آخر مستجدات الأزمة السورية، حيث أكد الأول التزام الهيئة بالحل السياسي، وتعاونها المطلق مع الوساطة الأممية عبر مفاوضات جنيف، وضرورة إقناع موسكو وحلفائها باستحالة حسم الصراع في سوريا من خلال العمليات العسكرية. وحذر حجاب من مخاطر التصعيد الذي تشهده البلاد من قبل إيران والمليشيات التابعة لها، ودفعها باتجاه التقسيم، مطالباً بتجنيب السوريين ويلات الحرب، وتوفير الحماية لهم من الجرائم التي يمعن الأسد ونظامه في ارتكابها. ورأى حجاب أن الوسيلة الأنجع لطي هذا الملف هو تقديم الأسد وجميع من ثبت تورطه بارتكاب انتهاكات بحق السوريين للمحاكمة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، منبهاً إلى ضرورة عدم فتح المجال لإيران لاستخدامه وسيلة لتحقيق أطماع التوسع الإقليمي ونشر الفوضى في دول المنطقة.