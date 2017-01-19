الأمم المتحدة: 10 ملايين يمني بحاجة إلى مساعدة عاجلة

بروكسل (وكالات)

أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، عن أمله بأن يتمكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد من جمع الأطراف اليمنية.

ولفت المسؤول الأممي إلى أنه زار العديد من العواصم العربية والعالمية، بينها بروكسل وعمان والرياض ولندن، للقاء المسؤولين فيها، قبل إطلاق مناشدته بزيادة المساعدات الإنسانية لليمن العام الحالي. وأشار إلى أنه سيطلق نداء بزيادة المساعدات الإنسانية في جنيف في السابع من فبراير المقبل، لجمع مبلغ ملياري دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني لعام واحد، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة دعت إلى جمع 1.8 مليار دولار العام الماضي لليمن، لكنها لم تتلق سوى 60 % من إجمالي المبلغ.

وأوضح أن من بين 26 مليون يمني هناك 10 ملايين في أمس الحاجة إلى المساعدة، كما أن مليوني طفل دون الخامسة من العمر يعانون ظروفاً معيشية صعبة، من بينهم 400 ألف طفل مصابين بسوء التغذية الحاد.

وأكد أن الوضع العام الحالي في اليمن أكثر سوءاً، مناشداً الدول المانحة مساعدة الشعب اليمني، وأن يعمل المجتمع الدولي على المساعدة في عودة عملية السلام إلى مسارها.