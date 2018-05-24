شاعرات يناقشن دور المرأة والمستقبل

الشارقة (الاتحاد)

ضمن مجلس الشاعرات الرمضاني الذي ينظمه منتدى شاعرات الإمارات بمركز الشارقة للشعر الشعبي، أقيمت أولى جلساته في بيت الشاعرة «ريف دبي»، بإمارة دبي. دار الحوار حول «المرأة والمستقبل ضمن رؤى زايد» وتخللته بعض القراءات الشعرية. بمشاركة الشاعرات: ريف دبي، فتاة دبي، فطيم الحرز، عايشة الحدادي. وقدمته الشاعرة علياء العامري. أشارت العامري إلى أن عبقرية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» في بناء الإنسان، تجسدت في تنمية المرأة وتطويرها، وجعلها جزءاً مهماً من استراتيجيته للمساهمة في بناء الدولة.

وقالت الشاعرة ريف دبي: شكلت شخصيّة «زايد» بيئةً خصبةً للشعراء والشاعرات وحافزاً لقصيدة غنّاء بالصور والابتكارات والخَلْق الشعريّ.

وقالت الشاعرة فطيم الحرز: من مظاهر اهتمام الشيخ زايد بتنمية المرأة، إصداره التوجيهات، بإنشاء أول جمعية نسائية في الإمارات في العام 1973.

وأضافت الشاعرة عايشة الحدادي، إن قيام الاتحاد عزز مكانة المرأة وأبرزها، ووضع لها أطراً قانونية وتشريعية تمكنها.