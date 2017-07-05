«قسد» تقتحم «الرقة القديمة» وتحرر قصر البنات

عواصم (وكالات)
تمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» وحلفاؤها أمس، من اختراق البلدة القديمة في الرقة، والسيطرة على قصر البنات، وذلك بعد اجتيازها سور المدينة القديمة إثر ضربات نفذها التحالف الدولي أدت إلى فتح ثغرتين فيه، مما يعد تقدماً نوعياً للفصائل المشاركة في عملية «غضب الفرات» في هجومها على المعقل الرئيس لـ«داعش» الإرهابي في سوريا. في تلك الأثناء، أكد ناشطون ميدانيون أن الجيش التركي المتمركز قرب الحدود السورية، استهدف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ مواقع عسكرية «لسوريا الديمقراطية» المعروفة اختصاراًبـ«قسد» في جبل برصايا وبلدة مرعناز قرب عفرين شمالي حلب، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى. من جهة أخرى، أكد المرصد السوري الحقوقي مروحيات نظام الأسد استهدفت ليل الاثنين الثلاثاء، بأكثر من 15 برميلاً متفجراً مناطق درعا البلد وقرى وبلدات بريف المحافظة، بتركيز على بلدة النعيمة وقرى أخرى في قرية آيب بمنطقة اللجاة.
وأعلنت «قسد» في بيان أمس، أن «قوات غضب الفرات اقتحمت أحياء الرقة القديمة، وتمكنت من السيطرة على قصر البنات بعد اجتياز القوات لسور الرقة القديم وسط مواجهات عنيفة مستمرة، حصدت 34 إرهابياً، إضافة إلى استشهاد 4 من مقاتليها وإصابة 7 آخرين.
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من جهتها، أعلنت «قسد» في تغريدات على حسابها على موقع «تويتر» أنها «تقاتل قرب مركز الرقة»، مشيرة إلى أن الضربة الجوية «الدقيقة» أتاحت دخول قواتها وتجنب مفخخات التنظيم الإرهابي. وذكرت أن «داعش» استخدم هذا السور الأثري لشن هجمات، وكذلك لزرع المفخخات والألغام في منافذ السور لإعاقة تقدم القوات المهاجمة. وبدوره، أفاد المرصد الحقوقي بتقدم 3 مجموعات من قوات سوريا الديمقراطية مدعمة بالقوات الخاصة الأميركية، من 3 محاور من شرق سور المدينة القديمة فجر أمس، واخترقت دفاعات التنظيم المتشدد بغطاء جوي من قبل طائرات التحالف.
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