151​ انتهاكاً للانقلابيين في المحويت يونيو الماضي



تاريخ النشر: الأربعاء 05 يوليو 2017 عدن (الاتحاد) وثق تقرير حقوقي صادر عن منظمة حقوق الإنسان بمحافظة المحويت، 151 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين في المحافظة خلال شهر يونيو الماضي. وأشار التقرير إلى أن الميلشيات اقتحمت 7 قرى سكنية وشردت عددا من الأسر من منازلها، فيما تم توثيق اختطاف 26 مدنيا ونقلهم إلى سجون سرية ولا يعلم ذووهم مكان احتجازهم حتى اللحظة. ودعت منظمة حقوق الإنسان في المحويت المنظمات الدولية إلى زيارة سجون المحويت وتفقد أحوال المختطفين والمعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب من قبل الميليشيات.