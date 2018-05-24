السويدي يتوجه بالشكر للقيادات العليا بالجزيرة

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم محمد سيف السويدي، بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري لنادي الجزيرة ورئيس مجلس الشرف، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة، نائب رئيس هيئة الشرف، بعد صدور قرار تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم.

وقال: «يشرفني أن أتقدم بشكري الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الثقة الغالية التي أولوني إياها بتكليفي بمنصب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، وهي الثقة التي أتعهد بأن أبذل كل جهدي من أجل تشريفها، كما أتعهد أيضاً بتسخير كل إمكانياتي وخبراتي وبالتنسيق مع أعضاء مجالس الإدارات المختلفة في النادي، من أجل تعزيز سمعة الجزيرة كأحد أكبر الأندية الإماراتية والآسيوية على المستويين الرياضي والإداري».

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة الرياضي، نائب رئيس هيئة الشرف، قد أصدر قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم برئاسة محمد سيف السويدي، وعضوية كل من خالد محمد بالعمي، وحمد الحر السويدي، وطارق أحمد المسعود، وسعيد عبدالله بن شيبان، وعايض مبخوت الهاجري، وخليفة محمد السويدي.

وتمتد فترة المجلس الجديد لثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.