التانجو … نوايا اللقب الثالث

يدخل المنتخب الأرجنتيني منافسات مونديال روسيا من أجل الظفر باللقب العالمي الذي عاند أبناء التانجو 32 عاماً، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى المجد العالمي في النسخة الماضية، عندما تأهل إلى المباراة النهائية أمام المانشافت الألماني، إلا أنه خسر في الوقت الإضافي بهدف من قبل ماريو جوتزة، وبعد 4 أعوام يعود النجم الأسطوري ليونيل ميسي لقيادة منتخب بلاده في البطولة من أجل التتويج باللقب، المنتخب الأرجنتيني الذي حصل على لقب هذه البطولة عامي 78 و86، خسر النهائي في ثلاث مرات، أعوام 1930 و1990 و2014 وبلا شك فإن المشاركة هذه المرة لن تكون يسيرة على التانجو، في ظل العودة الكبيرة لمنتخبات البرازيل وأسبانيا اللذين خرجوا من الباب الضيق في المونديال الماضي.

شارك المنتخب الأرجنتيني في 16 بطولة، ولم يغب سوى عن نسخ 1938 و1950 و1954 و1970، ويعتبر رابع أكثر منتخب مشاركة في المونديال العالمي.

وخاض المنتخب الأرجنتيني 77 مباراة في تاريخ مشاركته بكأس العالم، حقق خلالها الفوز 42 مرة وتعادل في 14 مواجهة وخسر في 21 مباراة، سجل 131 هدفاً واستقبلت شباكه 84 هدفا.

خاض المنتخب الأرجنتيني تصفيات التأهل إلى كأس العالم لدول أميركا الجنوبية، وواجه صعوبات كثيرة في منتصف التصفيات، قبل أن يعود لنتائجه الإيجابية في المباريات الأخيرة والتي ضمنت تأهله مباشرة إلى المونديال، وحل التانجو في المركز الثالث بجدول ترتيب التصفيات بعد أن حصد 28 نقطة خلف الأورجواي والبرازيل، وحقق 7 انتصارات و7 تعادلات، بينما تعرض للخسارة في 4 مباريات، وسجل 19 هدفا، واستقبلت شباكه 16 هدفاً، وجاء تأهل الأرجنتين بصعوبة بسبب المنافسة الكبيرة من نسبة منتخبات كولومبيا وبيرو وتشيلي، حيث حصد المنتخب الكولومبي 27 نقطة وبيرو 26 نقطة وتشيلي 26 نقطة أيضا، إلا أن الأخير لم يتمكن من التأهل.