«الشرعية» تحرر موقعاً استراتيجياً في صرواح

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

سيطرت قوات الشرعية مدعومةً من التحالف العربي على موقع استراتيجي شمال بلدة صرواح آخر معقل للمتمردين الحوثيين وحلفائهم في محافظة مأرب شرق البلاد، فيما أولى التعزيزات الأمنية

المكلفة بالمشاركة في عملية تأمين محافظة أبين وفرض الاستقرار فيها خلال الفترة القادمة.

وقال مصدر عسكري يمني إن قوات الشرعية وبغطاء جوي من التحالف العربي هاجمت مواقع للميليشيات الانقلابية على أطراف جبل مرثد الاستراتيجي شمال صرواح، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن تحرير أحد المواقع كانت الميليشيات تتخذه قاعدة لشن هجمات صاروخية على مواقع قوات الشرعية التي تقترب من مركز بلدة صرواح.

وأكد المصدر العسكري استمرار عملية إزالة الألغام خصوصاً في المحور الشمالي لصرواح، حيث تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني من انتزاع 400 لغم في غضون أسبوع. وقال أهالي المنطقة إن امرأة مسنة تبلغ من العمر 65 عاماً قتلت أمس بانفجار لغم أرضي زرعه الانقلابيون في منطقة المحجزة شمال صرواح، مشيرين إلى أن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة فتاة. وبدأ مئات النازحين من سكان المناطق المحررة في شمال صرواح بالعودة لمنازلهم بعد طرد ميليشيات الحوثي وصالح منها.