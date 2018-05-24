مونديالك يا سيتي

محمد حامد ( دبي )

تصدر مان سيتي المملوك لأبوظبي، قائمة الأندية الأكثر حضوراً بنجومها في مونديال روسيا 2018 الذي ينطلق 14 يونيو المقبل، حيث يمثل بطل الدوري الإنجليزي 17 لاعباً يرتدون قمصان 8 منتخبات في المونديال، واللافت في الأمر أن سيتي تفوق على ريال مدريد الذي يسجل حضوره المونديالي بـ 16 لاعباً، والبارسا الذي يمثله 14 لاعباً.

وتفوق «القمر السماوي» على الجار الكبير مانشستر يونايتد الذي يقدم للمونديال 11 لاعباً، وكذلك تفوق في هذا الجانب على توتنهام وليفربول وتشيلسي وآرسنال، ما يؤشر إلى أن انتزاعه للقب البريميرليج تحقق بجدارة، فضلاً عن أن ذلك يؤكد قوة الفكر الإداري في النادي، والذي كان سبباً في التعاقد مع اللاعبين أصحاب المواهب الخاصة، وتنمية قدراتهم في ظل القيادة الفنية لبيب جوارديولا الذي لا يفضل جلب اللاعب الجاهز، ما جعل نجوم سيتي يحظون بشرف تمثيل منتخباتهم في المونديال.

وبالنظر إلى قائمة المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم، وهي البرازيل وألمانيا واسبانيا والأرجنتين وفرنسا، فإن مان سيتي يضمن عملياً أن يكون أكثر من لاعب في صفوفه بطلاً لكأس العالم، وعلى رأس المنتخبات التي تعتمد على نجوم «البلو مون» البرازيل بوجود إيدرسون، و دانيلو، وفرناندينو، وجيسوس، وكذلك منتخب الإنجليز الذي يضم ديلف، وستونز، ووالكر، وسترلينيج.

أما منتخبات ألمانيا وبلجيكا وألمانيا فإنها تضم في صفوفها من نجوم سيتي، جوندوجان، وساني، وكومباني، ودي بروين، وأوتاميندي، وأجويرو، كما يسجل دافيد سيلفا حضوره في صفوف إسبانيا، ويمثل برناردو سيلفا البرتغال، فضلاً عن استدعاء ميندي لقائمة فرنسا المونديالية، ويشعر الإنجليز على وجه التحديد بتأثير سيتي وبصمات جوارديولا على منتخبهم، فهو يقدم لهم نجوماً أكثرهم تأثيراً سترلينج الذي تطور بصورة لافتة تحت قيادة الفيلسوف بيب.

ويحق لعشاق مان سيتي أن الشعور بالفخر بعد أن أصبح فريقهم الأكثر تأثيراً في الكرة العالمية، خاصة أن الـ17 لاعباً الذين يحملون شعار سيتي خلف شعار منتخباتهم في المونديال هو حدث استثنائي على المستويات كافة، سواء في المحيط الكروي العالمي أو الأوروبي، وكذلك في البريميرليج.

عربياً، جذب الأهلي المصري والأهلي السعودي الأنظار بقوة، بدخولهما قائمة أكثر أندية العالم حضوراً في مونديال روسيا، وذلك بوجود 8 نجوم من كل فريق في منتخبي مصر والسعودية.