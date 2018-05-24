هندرسون: الحديث المذهل ألهم مسيرتنا

لندن (رويترز)

قال جوردان هندرسون، قائد ليفربول: «حديث المدرب يورجن كلوب الملهم بعد الهزيمة أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي قبل عامين، لعب دوراً كبيراً في مشواره الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا». وأبلغ هندرسون وسائل إعلام بريطانية: «نظر إلى الصورة الأكبر وإلى المستقبل، وشعر بأنها ربما تكون لحظة مهمة في مسيرة كل منا للتعلم من هذه الخبرة». كانت له رؤيته التي جعلتني أفكر في أننا ربما نبلغ مباراة نهائية أخرى في المستقبل. أراد استخدام تجربة هذا النهائي في أن يبقينا متحدين. لو وصلنا إلى مباراة نهائية أخرى سنكون جاهزين. وأضاف: «في هذه اللحظة شعرت بأنه يثق في وصولنا إلى مباراة نهائية أخرى. لا أتذكر الكلمات بالضبط لكنها كانت تتعلق بشعوره أن هذه المباراة بداية شيء ما». ووضع ليفربول هزيمته 3-1 في النهائي أمام إشبيلية في 2016، خلف ظهره، وقدم أداء مذهلاً في مسابقة المستوى الأول للأندية هذا الموسم.

وأحرز ليفربول 40 هدفاً في طريقه للمباراة النهائية، وأعاد هندرسون لاعب منتخب انجلترا الفضل لكلوب في إعادة شحن طاقة الفريق.

وأضاف: «أعتقد أنكم ترون إلى أي مدى نقل الفريق إلى الأمام منذ ذلك الحين بشكل رائع.. أرى الرغبة داخل الفريق في النجاح».

وتابع: «تحدثت عن التأثير الكبير للمدرب منذ توليه المسؤولية وهو ما فعله. هو قائدنا، ونحن ننظر إليه باحترام».