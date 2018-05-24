النقبي .. صفقة الميركاتو الصيفي بين 5 أندية

معتصم عبد الله (دبي)

سيطر انتقال عبد الله النقبي، لاعب وسط الظفرة، على سوق الانتقالات الصيفية، بعدما بات اللاعب المرتبط بتعاقده الحالي مع ناديه إلى نهاية موسم 2018- 2019، هدفاً لخمس أندية من دوري الخليج العربي، بما فيها الظفرة الذي أعلن أمس رغبة مديره الفني الجديد في استمرار اللاعب، في الوقت الذي كشف فيه النادي عن تقديم الشارقة العرض المالي الأعلى بين الأندية المتنافسة على ضم اللاعب بعدما رصد 8 ملايين درهم للاعب، في الوقت الذي لم تتضح فيه معالم العروض المالية «الرسمية» لأندية الوصل، النصر، وشباب الأهلي دبي.

وعلى غرار المواسم الماضية بات النقبي صاحب الـ25 عاماً، في الطريق لاحتلال نجومية موسم الانتقالات، والتي اقتصرت في الآونة الأخيرة على لاعبي خط الوسط أمثال حبيب الفردان بعد انتقاله من صفوف النصر إلى الأهلي، وخميس إسماعيل لاعب الجزيرة السابق المنتقل بدوره إلى الأهلي، علاوة على الدولي عامر عبدالرحمن نجم وسط بني ياس المنتقل إلى العين.

ولم يمنع العرض المالي الأعلى المقدم من الشارقة، علاوة على إعلان إدارة الظفرة رغبتها في استمرار اللاعب خلال موسمه الأخير، الوصل من الاستمرار في سباق الظفر باللاعب الذي خاض موسمه الأخير على سبيل الإعارة مع «الإمبراطور»، حيث حصد المركز الثالث في بطولة الدوري، بجانب وصافة كأسي الخليج العربي ورئيس الدولة، حيث أكدت المصادر استمرار الوصل في سباق المنافسة لضم اللاعب وعدم انسحابه من الصفقة.

ويعول الوصل على رغبة النقبي الواضحة والصريحة في الاستمرار ضمن صفوفه خلال المواسم المقبلة، بعد أن أكد النقبي في أكثر من مرة عن أمله ورغبته في استمرار مشواره مع الوصل، مشدداً في الوقت ذاته على أن القرار الأخير يبقى بيد إدارة الظفرة في ظل استمرار تعاقده الحالي مع النادي.

المدرب الجديد يوصي باستمراره

أكدت شركة نادي الظفرة لكرة القدم أن «المدير الفني القادم» للفريق أوصى باستمرار عبد الله النقبي للموسم المقبل، جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها الحساب الرسمي التابع لنادي الظفرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وأكدت من خلالها الشركة أن بقاء اللاعب مع الفريق أصبح خياراً وارداً.

ولم يفصح الموقع ولا أي مسؤول في نادي الظفرة لغاية الآن عن هوية المدير الفني القادم، برغم أن جميع المؤشرات والعديد من المصادر المطلعة تؤكد أنه الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني السابق للفيصلي السعودي.