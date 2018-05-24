مارادونا يتوج الحفيتي بـ «كرة الكريستال»

علي معالي(دبي)

منح الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا كرة الكريستال للاعب الفجيرة أحمد الحفيتي، وهي الهدية التي خصصها مارادونا مع بداية الموسم للاعب الذي سيقدم أفضل أداء في الموسم المنتهي، والذي أثمر عن عودة الفجيرة مجدداً إلى دوري المحترفين.

وجاء اختيار مارادونا لأحمد الحفيتي بناء على مشاركة اللاعب في جميع المباريات، والدور الفعال الذي قام به مع بقية زملائه، لتقديم أفضل العروض هذا الموسم، حيث لم يخسر الفريق أي مباراة.

وهذه الكرة من الكريستال الخالص، وقام بتصميمها مصمم كولومبي صديق مارادونا، وتصل قيمتها المادية 100 ألف درهم. والكرة محفور عليها توقيع مارادونا، إضافة إلى رقم 10 الخاص بالأسطورة، وشعار نادي الفجيرة

وكان مارادونا قد أعلن في 14 نوفمبر من العام الماضي، وقبل بدء أحد تدريباته للفريق، بأن هذه الكرة ستكون هدية منه لمن سيكون الأفضل في نهاية الموسم، وقام مارادونا بتهنئة الحفيتي، مشيداً بما قدمه من جهد خلال الموسم. من جانبه، عبر أحمد الحفيتي عن سعادته الكبيرة بهذا التقدير الكبير من الأسطورة العالمية قائلًا: «هذه الكرة أفضل هدية في حياتي، وأعتبرها أغلى من لقب أفضل لاعب بالدوري، لكونها جاءت من أفضل من لمس ولعب كرة قدم في التاريخ، وأتمنى له التوفيق مع تجربته التدريبية الجديدة في بيلاروسيا». وأضاف: «هذه الكرة دافع معنوي كبير لي في مشواري المقبل مع ذئاب الفجيرة بالمحترفين، بعد موسم مثير، نجحنا في نهايته في العودة مجدداً للعب مع الكبار، ولابد من الإشادة بما قدمه معنا مارادونا بداية من معسكر التدريب حتى قبل المباراة الأخيرة في ملحق الدوري».

وتابع: «مارادونا جعلنا نصل إلى النقطة الـ43 في الدوري، ولا يمكن نسيان ما قدمه معنا مارادونا طوال الموسم».