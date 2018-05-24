العواني: 8 آلاف درهم حد أقصى لبدل تدريب الهواة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إيقاف المكافآت في أندية أبوظبي للاعبي كرة القدم المحترفين (مكافآت الفوز في المباريات)، لأن اللاعبين محترفون ينالون مقابلاً على وظيفتهم كلاعبي كرة قدم، وبعقود موثقة لذلك سيتم إيقاف مثل هذه المكافآت للاعبين المحترفين اعتبارا من بداية الموسم الجديد.

وقال العواني: أيضا يشهد الموسم المقبل توحيد ما يتقاضاه اللاعبون الهواة في جميع الألعاب بما فيها كرة القدم، والهواة لا يتقاضون مرتبات في الأصل بل ينالون ما يعرف ببدل التدريب، والذي لا يتعدى في حده الأقصى 8 آلاف درهم للاعب في أي لعبة.

وأكد العواني أن هذين القرارين يعتبران مكملين لقرارات أخري مثل التقيد بسقف اللاعبين في كرة القدم، والذي يشدد مجلس أبوظبي الرياضي عليه حيث لن يعترف إلا بالعقود المسجلة في اتحاد كرة القدم، وتم التأكيد على هذا في اجتماع سابق لمعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مع الأندية التي نثق في أنها ملتزمة تماما بموضوع السقف، والقرارات الأخرى من قبل مجلس أبوظبي الرياضي والتي شرعت بالفعل في تطبيها مثل الهيكلة وما إلى ذلك من الأمور.

وعن شركات الألعاب الرياضية قال العواني: هناك اجتماعات مستمرة معها والأندية التابعة لمجلس أبوظبي تعمل بوتيرة جيدة، لتجهيز فرقها للموسم الجديد، ووسعت قاعدة المشاركة في جميع الألعاب مستفيدة من قرار السماح لمواليد الدولة والمقيمين بالمشاركة في جميع الألعاب الرياضية، وما نتمناه أن تستفيد الاتحادات الرياضية من فتح الباب لمشاركة هاتين الشريحتين، خاصة أن ذلك يمثل إضافة كبيرة لكل الألعاب الرياضية.

وأكد عارف العواني أمين مجلس أبوظبي الرياضي قام منذ أكثر من عامين بضبط موازنات أنديته، ووصف الوضع في هذه الأندية بالمريح، وقال: أغلب الأندية ملتزمة في هذا الجانب، ومن لديه بعض التزامات من الأندية مع موردين أو لاعبين يعمل على تسويتها، وأعتقد أن منظومة العمل في جميع أندية الإمارة تسير بشكل مريح.