النمر: القرار يدعم مسيرة الرياضة في الدولة

دبي (الاتحاد)

عقدت الأمانة العامة في اتحاد الكرة، بالتعاون مع لجنتي دوري المحترفين والمسابقات، مساء أمس في مقر اتحاد الكرة في دبي، ورشة عمل لشرح اللائحة التنفيذية الخاصة بتوجيه صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، والمتعلق بمشاركة أبناء المواطنات وحملة الجوازات ومواليد الدولة والمقيمين في المسابقات الرياضية الرسمية.

افتتح الورشة إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وبحضور خالد عبيد خادم، وخالد عوض عضوي لجنة المسابقات، ومحمد سرور مدير إدارة المسابقات، إضافة إلى ممثلي أندية دوري المحترفين، ودوري الدرجة الأولى، ورحب الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، بالحضور مهنئاً الجميع بحلول شهر رمضان المبارك، ومباركاً لهم نهاية الموسم الرياضي الماضي 2017 – 2018، ومتمنياً أن يكون الموسم الرياضي القادم 2018 – 2019 متميزاً وناجحاً، خاصة أنه سيتضمن تطبيق المرسوم السامي والحكيم لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والخاص بمشاركة الفئات من أبناء المواطنات، وحملة الجوازات، والمواليد والمقيمين، في المسابقات الرياضية الرسمية، لما لهذا القرار من تأثير إيجابي كبير على الرياضة الإماراتية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، حيث سيعمل على إتاحة الفرصة للعديد من المواهب الكروية لإثبات نفسها وجدارتها، وتوسيع قاعدة المشاركة في الأندية مما سيكون له أثر إيجابي كبير على مسيرة الرياضة في الدولة، ودعم المنتخبات الوطنية ورفدها بالمواهب الكروية اللازمة لتطويرها.

فيما قدم محمد سرور، مدير المسابقات في اتحاد الكرة، عرضاً حول تسجيل ومشاركة اللاعبين في مسابقات اتحاد الكرة والتي كانت نحو الآتي: فيما يخص عدد اللاعبين المسموح بتسجليهم بالفريق الأول والشباب وتحت 18 سنة، بما يتعلق بفئة المواطنين وأبناء المواطنات وحملة الجوازات، يكون العدد 28 لاعباً على أن لا يقل عدد أبناء المواطنات عن 4، و30 لاعباً على أن لا يقل عدد أبناء المواطنات عن 4، وفيما سيكون عدد مواليد الدولة في الفئتين 3 لاعبين لكل فئة، ونفس العدد للاعبين للمقيمين في الدولة.

وفيما يتعلق بعدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم في المراحل السنية تحت (16، 15، 14،13،12) سنة في الفئتين، سيكون العدد في كل فئة 50 لاعباً، وبما يخص المشاركة في هذه المراحل السنية، 15 لاعباً للمواطنين وأبناء المواطنات وحملة الجوازات، أما فئات مواليد الدولة والمقيمين فيكون العدد 5 + لاعب احتياط.