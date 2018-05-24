32 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج السريع»

رضا سليم (الشارقة)
افتتح الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة للشطرنج، منافسات النسخة الثالثة والعشرين من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع، التي ينظمها النادي بقاعته، والتي تتزامن مع احتفالات النادي بعام زايد، بمشاركة 115 لاعباً ولاعبة، من 20 دولة، بينهم 20 لاعباً من أصحاب الألقاب الدولية، يتنافسون على 60 ألف درهم جوائز البطولة.
وكرمت إدارة النادي خلال حفل الافتتاح لاعبي النادي أصحاب الميداليات الذهبية في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري 2018، والذي شمل جاسم عبد الرحمن، وسالم عبد الرحمن، وعمر نعمان آل علي، وعبد الله حسن الحمادي، والمدرب فؤاد محمد الطاهر.
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ويلتقي سالم عبد الرحمن مع أستاذ الاتحاد الدولي عثمان موسى لاعب نادي دبي، في افتتاح الجولة الثالثة على الطاولة الأولى، وعلى الطاولة الثانية يلتقي الأستاذ الدولي الكبير الروسي قسطنطين لاندا مع أستاذ الاتحاد الدولي الأوزبكي عبد الملك عبد السلاموف، وعلى الطاولة الثالثة، يلتقي الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني المر ماجيراموف مع أستاذ الاتحاد الدولي الفلبيني أنتونيو مولينا، وعلى الطاولة الرابعة يلعب الأستاذ الدولي الكبير الإسباني فيكتور موسكالينكو مع الدولي الفلسطيني إحسان جواد، وعلى الطاولة الخامسة يلتقي الأستاذ الدولي الكبير وولتر أرنيسيبيا مع الدولي المصري رامز سمير.
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وقال عيسى هلال: النجاح الذي تحققه البطولة من عام إلى آخر، يأتي بكوادر وقيادات وطنية، ونحن سعداء بما وصلت إليه البطولة بمشاركة هذا العدد الكبير، خاصة أصحاب الألقاب الدولية، ونشكر جميع اللجان العاملة بالبطولة وإدارة النادي، ولدينا ثقة كبيرة في الخبرات التنظيمية، مشيراً إلى أن الإنجازات التي تحققت على مدار العام في أندية الشارقة فاقت كل التوقعات، سواء في نادي الشارقة من خلال بطولات اليد والسلة والألعاب الفردية، أو نادي الشارقة للدفاع عن النفس، وأيضاً على مستوى الأندية الشطرنجية.