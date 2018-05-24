32 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج السريع»

رضا سليم (الشارقة)

افتتح الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة للشطرنج، منافسات النسخة الثالثة والعشرين من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع، التي ينظمها النادي بقاعته، والتي تتزامن مع احتفالات النادي بعام زايد، بمشاركة 115 لاعباً ولاعبة، من 20 دولة، بينهم 20 لاعباً من أصحاب الألقاب الدولية، يتنافسون على 60 ألف درهم جوائز البطولة.

وكرمت إدارة النادي خلال حفل الافتتاح لاعبي النادي أصحاب الميداليات الذهبية في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري 2018، والذي شمل جاسم عبد الرحمن، وسالم عبد الرحمن، وعمر نعمان آل علي، وعبد الله حسن الحمادي، والمدرب فؤاد محمد الطاهر.

ولم تشهد الجولتين الأولى والثانية، أية مفاجآت، حيث أسفرت نتائج الجولتين الأولى والثانية عن تصدر 32 لاعباً برصيد نقطتين، إذ التقى معظم الأساتذة مع خصوم أقل منهم في التصنيف الدولي، وتقدم الترتيب المصنف الأول في البطولة لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة سالم عبد الرحمن، والروسي قسطنطين لاندا والأوكراني ديمتري كوماروف واليوناني افستراتيوس جريفاس والأذري إلمر ماجيراموف والكوبي والتر أرينسيبيا والإسباني فيكتور موسكالينكو والمصري فؤاد الطاهر والأوزبكي نادربيك يعقوبييف ولاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة عمر نعمان، وكذلك زميله في المنتخب عثمان موسى لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة والسوريان طلال حلواني وعبد القادر الريس.

ويلتقي سالم عبد الرحمن مع أستاذ الاتحاد الدولي عثمان موسى لاعب نادي دبي، في افتتاح الجولة الثالثة على الطاولة الأولى، وعلى الطاولة الثانية يلتقي الأستاذ الدولي الكبير الروسي قسطنطين لاندا مع أستاذ الاتحاد الدولي الأوزبكي عبد الملك عبد السلاموف، وعلى الطاولة الثالثة، يلتقي الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني المر ماجيراموف مع أستاذ الاتحاد الدولي الفلبيني أنتونيو مولينا، وعلى الطاولة الرابعة يلعب الأستاذ الدولي الكبير الإسباني فيكتور موسكالينكو مع الدولي الفلسطيني إحسان جواد، وعلى الطاولة الخامسة يلتقي الأستاذ الدولي الكبير وولتر أرنيسيبيا مع الدولي المصري رامز سمير.

وأعرب الشيخ سعود المعلا عن سعادته بالوصول إلى النسخة 23، والتي تؤكد التواجد الكبير من لاعبين دوليين في البطولة، ما يعد تأكيداً على نجاح الحدث.

وقال عيسى هلال: النجاح الذي تحققه البطولة من عام إلى آخر، يأتي بكوادر وقيادات وطنية، ونحن سعداء بما وصلت إليه البطولة بمشاركة هذا العدد الكبير، خاصة أصحاب الألقاب الدولية، ونشكر جميع اللجان العاملة بالبطولة وإدارة النادي، ولدينا ثقة كبيرة في الخبرات التنظيمية، مشيراً إلى أن الإنجازات التي تحققت على مدار العام في أندية الشارقة فاقت كل التوقعات، سواء في نادي الشارقة من خلال بطولات اليد والسلة والألعاب الفردية، أو نادي الشارقة للدفاع عن النفس، وأيضاً على مستوى الأندية الشطرنجية.